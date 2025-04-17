Систему взаимодействия в СГ можно сделать теснее, чем в унитарном государстве — Лукашенко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В рамках Союзного государства Белоруссии и России может быть выстроена единая система взаимодействия теснее, чем в унитарном государстве. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с будущим госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

«Так случилось, что у нас два государства существует. Будем выстраивать отношения. Я часто говорю: мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия, построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве, — сказал Лукашенко, его цитирует агентство БелТА. — Может, слишком амбициозно, но тем не менее мы эту задачу должны решить. В противном случае — вы видите, что происходит вокруг нас — нам не быть и не существовать».