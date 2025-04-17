Европа пока по-прежнему ориентирована на продолжение войны — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ждет от Европы и Украины настрой на поиски мирного урегулирования, но пока Европа ориентирована на продолжение войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

«Соединенные Штаты продолжают работу в этом русле [урегулирования] с европейцами и с украинцами. Дальше, конечно, ожидали бы проявления европейцами и украинцами ориентированности на поиски мирного урегулирования. К сожалению, от Европы мы видим ориентированность на продолжение войны», — констатировал представитель Кремля.