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Продолжение движения за Карабах разрушительно для государственности Армении — Пашинян

17:12 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что продолжение движение за Нагорный Карабах станет разрушительным для армянской государственности.

«Многие считают, что важно карабахское движение, а не армянская государственность. Правящее большинство и я лично заявляем, что любая попытка продолжения карабахского движения разрушительна, поскольку она была и будет инструментом препятствования государственности, суверенитету и независимости Армении», — сказал он в парламенте республики. По его словам, «карабахское движение объективно завершено».

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