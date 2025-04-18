Китай углубляет сотрудничество с РФ в энергетической сфере — вице-премьер Госсовета КНР

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай непрерывно углубляет взаимовыгодное сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

«Китайская сторона твердо придерживается важных договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в качестве основополагающих принципов, непрерывно углубляет взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, обеспечивает надежную защиту энергетической безопасности, что приносит народам обеих стран реальные выгоды», — сказал он.