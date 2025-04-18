Польша должна работать с Францией и США для доступа к атомному оружию — президент Польши
10:20 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна обратиться к Франции для включения в программу ядерного зонтика и одновременно продолжить контакты с США по вопросу предоставления ядерного оружия.
«Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не противоречат друг другу и не исключают друг друга», — заявил он в интервью агентству Bloomberg.
Отмечается, что реализация этих двух программ может столкнуться с рядом препятствий. Варшава подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), по которому она обязалась не приобретать такие типы вооружений. Однако президент Польши утверждает, что его предложение о совместном использовании ядерного оружия — это ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.
13 марта президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Financial Times призвал США разместить ядерное оружие в Польше.
НОВОСТИ
- 11:32 18.04.2025
- США пока не готовы обсуждать детали гарантий безопасности Украины — Рубио
- 11:22 18.04.2025
- Сбер выдал кредиты застройщикам на 1,4 триллиона рублей с помощью искусственного интеллекта
- 11:20 18.04.2025
- США и Украина намерены завершить работу по соглашению о недрах к 26 апреля — кабмин
- 11:05 18.04.2025
- США хотят достичь перемирия на Украине в течение нескольких недель — Bloomberg
- 11:00 18.04.2025
- Киев перебросил под Кременную в ЛНР женщин-диверсантов — Марочко
- 10:32 18.04.2025
- США после трех лет поддержки Украины должны сфокусироваться на чем-то другом — Рубио
- 10:05 18.04.2025
- Суд назначил 15 лет колонии 19-летнему москвичу за два теракта и сотрудничество с Украиной
- 10:00 18.04.2025
- Китай углубляет сотрудничество с РФ в энергетической сфере — вице-премьер Госсовета КНР
- 09:32 18.04.2025
- Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области
- 09:20 18.04.2025
- США могут сократить военное присутствие в Сирии до 500 человек — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать