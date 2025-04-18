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Польша должна работать с Францией и США для доступа к атомному оружию — президент Польши

10:20 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна обратиться к Франции для включения в программу ядерного зонтика и одновременно продолжить контакты с США по вопросу предоставления ядерного оружия.

«Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не противоречат друг другу и не исключают друг друга», — заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Отмечается, что реализация этих двух программ может столкнуться с рядом препятствий. Варшава подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), по которому она обязалась не приобретать такие типы вооружений. Однако президент Польши утверждает, что его предложение о совместном использовании ядерного оружия — это ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии.

13 марта президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Financial Times призвал США разместить ядерное оружие в Польше.

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