Рост средств населения в банках РФ в марте несколько замедлился — ЦБ
12:20 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем средств населения в банках РФ в марте продолжил увеличиваться, но более умеренными темпами, чем в феврале. Рост составил 500 млрд руб. (+0,8%) против февральских 1,1 трлн руб. (+1,9%), когда индексировались социальные выплаты и пенсии, сообщается в материалах Банка России.
«В марте средства населения продолжили расти (+0,8%, +0,5 трлн руб.), но умереннее, чем в феврале (+1,9%, +1,1 трлн руб.), когда индексировались социальные выплаты и пенсии», — отмечается в материалах.
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