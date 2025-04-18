Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и мобилизации

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней начиная с 9 мая.

Согласно информации на сайте Верховной рады, Зеленский подписал законы 18 апреля.

16 апреля Верховная рада в 15-й раз проголосовала за продление этих режимов.