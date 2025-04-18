Технологии информационного моделирования используют лишь 43% застройщиков
13:57 18.04.2025
Около 43% застройщиков в своей работе используют технологии информационного моделирования (ТИМ), несмотря на их обязательное применение с 1 июля 2024 года. Об этом заявили на конференции Сбербанка «Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности».
«По данным Минстроя России, всего-навсего только 43% застройщиков используют эти технологии. И из тех, кто их использует активно, до 30% не ощущают значимых эффектов использования таких технологий», – пояснил представитель Сбера.
По словам спикера, порядка 1500 клиентов Сбера из всех отраслей проходят с банком цифровую трансформацию в той или иной степени той или иной глубины, из них примерно 340 – представители строительной отрасли.
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