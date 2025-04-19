Два БПЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями за ночь

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Курской и Белгородской областями два беспилотника за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сказали в Минобороны.