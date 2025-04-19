Сделка по недрам не связана с процессом мирного урегулирования на Украине — Госдеп
11:30 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соглашение по полезным ископаемым, которое США рассчитывают заключить с Киевом, не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине, утверждает руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Это нечто отдельное. Это не является частью переговоров о прекращении огня. Это не элемент соглашения, которое остановит эту катастрофу», — сказала она в эфире телеканала Fox News.
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