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Переговоры США и Ирана набирают обороты, «даже маловероятное возможно» — глава МИД Омана

21:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил по итогам второго раунда переговоров между США и Ираном, что переговорный процесс набирает обороты и делает возможным «даже маловероятное».

«Я хотел бы поблагодарить министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и посланника президента [США] Стивена Уиткоффа за их весьма конструктивный подход к сегодняшним переговорам. Эти переговоры набирают обороты, и теперь даже маловероятное возможно», — написал аль-Бусаиди на своей странице в социальной сети X.

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