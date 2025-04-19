Переговоры США и Ирана набирают обороты, «даже маловероятное возможно» — глава МИД Омана
21:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил по итогам второго раунда переговоров между США и Ираном, что переговорный процесс набирает обороты и делает возможным «даже маловероятное».
«Я хотел бы поблагодарить министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи и посланника президента [США] Стивена Уиткоффа за их весьма конструктивный подход к сегодняшним переговорам. Эти переговоры набирают обороты, и теперь даже маловероятное возможно», — написал аль-Бусаиди на своей странице в социальной сети X.
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