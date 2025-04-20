В Китае испытали бомбу на основе водорода, но без использования ядерных материалов
09:15 20.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские исследователи успешно испытали взрывное устройство на основе водорода, в котором не используются какие-либо ядерные материалы. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), в «ходе контролируемых полевых испытаний» удалось вызвать «разрушительную химическую цепную реакцию».
По данным издания, устройство разработано Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). В такой бомбе используется химическое соединение гидрид магния. Во время испытательного взрыва двухкилограммового устройства возник огненный шар температурой более 1 тыс. градусов по Цельсию.
«При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенялся», — приводит газета отрывки из сообщения авторов проекта, которым руководит научный сотрудник CSSC Ван Сюэфэн. По мнению создателей устройства, «такая комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширной территории».
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