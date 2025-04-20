В ЛНР зафиксировали нарушение пасхального перемирия со стороны ВСУ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска нарушили пасхальное перемирие в ЛНР, ночью они обстреляли пригород Кременной. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! В ЛНР ночные обстрелы пригорода Кременной. Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать», — написал он в своем телеграм-канале.