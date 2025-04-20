Киев требует от Fox News извинений за надпись в репортаже, где Киев был «помещен» в Россию
14:00 20.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Украины требует от американского телеканала Fox News извинений за то, что в одном из телесюжетов Киев был помечен как российский город. Соответствующее заявление сделал спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий.
«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил», — написал он в соцсети X.
Ранее украинские СМИ распространили скриншоты сюжета телеканала о праздновании Пасхи, в котором под картинкой некоторое время стояла подпись «Киев, Россия». Позднее ошибка была исправлена.
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