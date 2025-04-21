ВСУ после завершения перемирия потеряли на курском направлении до 50 военных
13:32 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ после завершения режима прекращения огня на курском направлении потеряли до 50 военных и 2 бронетранспортера. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 3 артиллерийских орудия», — сказали там.
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