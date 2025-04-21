ВСУ после завершения перемирия потеряли на курском направлении до 50 военных

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ после завершения режима прекращения огня на курском направлении потеряли до 50 военных и 2 бронетранспортера. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера, боевая бронированная машина, 2 автомобиля, 3 артиллерийских орудия», — сказали там.