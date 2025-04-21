Султан Омана прибыл в РФ
16:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом, передает корреспондент ТАСС.
Его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Визит приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами.
НОВОСТИ
- 15:58 21.04.2025
- Ученые постараются определить численность Карской субпопуляции белого медведя
- 15:32 21.04.2025
- Премьеры Казахстана и РФ обсудили планы по увеличению товарооборота до $30 млрд
- 15:27 21.04.2025
- Примерно 400 московских площадок присоединятся к «Библионочи» — заммэра Сергунина
- 15:12 21.04.2025
- Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном
- 15:00 21.04.2025
- Патриарх Сербский отправляется в Москву по приглашению патриарха Кирилла
- 14:32 21.04.2025
- Выручка нелегальных крипто-казино в 2024 году достигла $81,4 млрд — FT
- 14:12 21.04.2025
- Две трети голландских полицейских считают проведение саммита НАТО в Гааге безответственным
- 14:00 21.04.2025
- Кремль не готов говорить о временных рамках украинского урегулирования
- 13:35 21.04.2025
- Трансляция парада и праздничные события: москвичи расскажут, как проводят День Победы
- 13:32 21.04.2025
- ВСУ после завершения перемирия потеряли на курском направлении до 50 военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать