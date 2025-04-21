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НОВОСТИ

Султан Омана прибыл в РФ

16:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом, передает корреспондент ТАСС.

Его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Визит приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами.

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