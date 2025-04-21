Султан Омана прибыл в РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом, передает корреспондент ТАСС.

Его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2. Визит приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами.