10:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сбежавших групп ВСУ подорвали исторические строения в монастыре в Горнале Курской области. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, он сильно поврежден.

«К сожалению, территория монастыря сильно пострадала: как на территории комплекса, так и в его окрестностях враг размещал минометные, артиллерийские расчеты, в строениях оборудовал пункты управления БПЛА и места размещения личного состава. Более того, несколько сбежавших групп всушников подорвали исторические строения», — сказал собеседник агентства.