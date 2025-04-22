0
0
81
НОВОСТИ

Солдаты ВСУ подорвали исторические строения в монастыре в Горнале

10:08 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сбежавших групп ВСУ подорвали исторические строения в монастыре в Горнале Курской области. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, он сильно поврежден.

«К сожалению, территория монастыря сильно пострадала: как на территории комплекса, так и в его окрестностях враг размещал минометные, артиллерийские расчеты, в строениях оборудовал пункты управления БПЛА и места размещения личного состава. Более того, несколько сбежавших групп всушников подорвали исторические строения», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 22.04.2025
Командир исламистских сил ликвидирован при ударе израильского БПЛА в Ливане — ТВ
0
10
10:20 22.04.2025
Власти Австралии пытаются оправдаться за отстрел свыше 700 коал
0
57
10:00 22.04.2025
Обвиняемой в убийстве детей из Канска проведут психиатрическую экспертизу в Москве
0
108
09:32 22.04.2025
Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум, превысив $3 500 за тройскую унцию
0
150
09:24 22.04.2025
В отделениях Сбера раздадут 2,5 миллиона георгиевских лент
0
169
09:20 22.04.2025
Бойцы ВС РФ освободили монастырь в Горнале
0
190
09:00 22.04.2025
Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни
0
214
09:00 22.04.2025
Силы ПВО с вечера уничтожили 10 БПЛА над российскими регионами
0
226
22:40 21.04.2025
У министра внутренней безопасности США украли в ресторане сумку с паспортом — CNN
0
949
22:00 21.04.2025
Поставляемое Украине оружие постоянно всплывает на черном рынке — Путин
0
920

Возврат к списку