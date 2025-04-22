0
0
44
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР

13:20 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 22.04.2025
Запрет на удары по гражданским целям требует их четкого разделения — Песков
0
13
13:05 22.04.2025
Киев должен расчистить юридические препятствия для переговоров с РФ — Песков
0
93
13:00 22.04.2025
Запад боится предлагаемого РФ нового мироустройства, это причина конфликта — Фадеев
0
101
12:34 22.04.2025
В Москве принимают заявки на региональный этап премии #Мывместе — заммэра Сергунина
0
145
12:32 22.04.2025
Китай в I квартале увеличил поставки пива в РФ в 1,6 раза
0
155
12:20 22.04.2025
Более 1 300 фактов подделки миграционных документов иностранцами выявлено в 2025 году в РФ
0
184
12:05 22.04.2025
Очередь машин на въезд в Польшу через границу Белоруссии за сутки выросла в 8 раз
0
206
12:00 22.04.2025
За последние годы в сеть попали данные всех экономически активных россиян — эксперт
0
254
11:35 22.04.2025
Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением ученика в школе
0
299
11:32 22.04.2025
Хуситы с марта от ударов США потеряли до 600 человек - СМИ
0
263

Возврат к списку