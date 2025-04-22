ВС РФ освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР
13:20 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Сухая Балка Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.
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