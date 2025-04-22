Медведев после жалобы Гашека на его пост рекомендовал тому «аккуратнее переходить дорогу»

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев видит у бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека острую форму психического заболевания и рекомендует «не пить пива в непроверенных местах». Таким образом замглавы СБ РФ отреагировал на жалобу Гашека на свой пост.

Ранее спортсмен сообщил, что отправил два официальных письма — руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), рассказав в них, что «бывший президент России Медведев угрожал убить» его.

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — сказал ТАСС помощник Медведева Олег Осипов.

«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — процитировал он Медведева.