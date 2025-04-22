Сотрудник зоопарка в Мариуполе погиб после нападения тигра
15:12 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудник зоопарка погиб от ранений, полученных после нападения тигра в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по ДНР, на месте работают представители ведомства.
«Да, действительно, в Мариуполе тигр убил сотрудника зоопарка. На месте работают наши сотрудники», — сообщили в управлении.
По данным управления, инцидент произошел около полудня, когда сотрудник зашел покормить животное. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.
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