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НОВОСТИ

В Кремле не знакомы с содержанием мирного плана Трампа

17:40 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не знаком с содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Об этом в комментарии «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что план бы не делали публичным.

«Нет. Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», — сказал представитель Кремля.

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