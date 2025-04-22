Новое руководство British Steel оставила на паузу планы уволить до 2,7 тыс. сотрудников
20:00 22.04.2025 Источник: Интерфакс
Британская сталелитейная компания British Steel поставила на паузу планы уволить до 2,7 тыс. сотрудников на фоне смены руководства, пишет Financial Times.
Ранее сообщалось, что компания, принадлежащая китайской Jingye Group, закрывает два завода на территории страны. После неудачных переговоров власти Великобритании вмешались и сменили руководство в British Steel. Власти ищут покупателя на актив, при этом британский министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс отметил, что национализация предприятия является "вероятной опцией".
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