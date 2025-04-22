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НОВОСТИ

В ЕК думают, как разорвать газовые контракты с РФ так, чтобы не платить штрафы - СМИ

20:20 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская комиссия изучает законные возможности разрешить компаниям из стран ЕС разрывать действующие контракты с Россией на поставку газа и не платить при этом штрафы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Брюсселе.

По информации собеседника агентства, в теории европейским фирмам может быть запрещено заключать новые контракты на поставку российских энергоносителей.

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