В ЕК думают, как разорвать газовые контракты с РФ так, чтобы не платить штрафы - СМИ

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская комиссия изучает законные возможности разрешить компаниям из стран ЕС разрывать действующие контракты с Россией на поставку газа и не платить при этом штрафы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Брюсселе.

По информации собеседника агентства, в теории европейским фирмам может быть запрещено заключать новые контракты на поставку российских энергоносителей.