Тарифные войны подрывают мировой экономический порядок — Си Цзиньпин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифные войны подрывают многостороннюю торговую систему и мировой экономический порядок. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Тарифные и торговые войны наносят ущерб законным правам и интересам всех стран, подрывают многостороннюю торговую систему и дестабилизируют мировой экономический порядок», — приводит агентство Синьхуа слова китайского лидера.