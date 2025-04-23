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Встреча в Лондоне по Украине сорвалась из-за разных позиций сторон — Песков

13:20 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США, Европы и Украины не смогли встретиться в Лондоне для обсуждения украинского вопроса, потому что не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. Такое мнение высказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить вопросы по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась», — сказал представитель Кремля.

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