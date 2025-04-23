РФ нужно дальше адаптировать вооружения к новым вызовам — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужно адаптировать вооружения к новым вызовам, обновлять учебные программы. Об этом заявил президент Россиина заседании Военно-промышленной комиссии.

«Как уже говорил, и дальше без бюрократических проволочек необходимо эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть. С учетом опыта боевых действий нужно обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава», — сказал он.

Он добавил, что также необходимо «одновременно серьезно и глубоко прорабатывать боевые уставы Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий». «Повторю еще раз: эти процессы должны идти одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом», — отметил президент.