Космическая орбитальная группировка усилит развитие разведки и связи ВС РФ — Путин
16:00 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Формирование орбитальной группировки космических аппаратов необходимо завершить в срок для развития военной разведки и связи в Вооруженных силах РФ, заявил президент России Владимир Путин.
«С соблюдением сроков и поставленных задач надо закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте в сложной помеховой обстановке — как непосредственно в ходе боевых действий, так и в целом для решения учебно-боевых задач в мирное время для вооруженных сил, специальных и других силовых структур. Это позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени и тем самым серьезно повысить их боевой потенциал», — сказал он на заседании Военно-промышленной комиссии.
НОВОСТИ
- 17:00 23.04.2025
- Более 1 трлн руб. бюджетных кредитов будет списано регионам в ближайшие 5 лет
- 16:32 23.04.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 170 военных и БМП Bradley — МО РФ
- 16:15 23.04.2025
- Ученые Сбера научили легковесные модели искусственного интеллекта распознавать эмоции в сложных условиях
- 16:12 23.04.2025
- Несмотря на все вызовы, госдолг РФ низкий, а финансовая система здоровая — Силуанов
- 15:32 23.04.2025
- ВВП России прибавил 4,3% в 2024 году по уточненным данным — Мишустин
- 15:12 23.04.2025
- Найдены двое из пяти иностранных альпинистов на Эльбрусе, один из них погиб
- 15:00 23.04.2025
- Войска в прошлом году получили более 1,5 млн беспилотников — Путин
- 14:32 23.04.2025
- РФ рассчитывает на сдерживание инфляции в ближайшие годы — Мишустин
- 14:12 23.04.2025
- РФ нужно дальше адаптировать вооружения к новым вызовам — Путин
- 14:01 23.04.2025
- Группа ЦРТ обновила биометрическую систему «Визирь.СКУД», интегрированную с системой Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать