Космическая орбитальная группировка усилит развитие разведки и связи ВС РФ — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формирование орбитальной группировки космических аппаратов необходимо завершить в срок для развития военной разведки и связи в Вооруженных силах РФ, заявил президент России Владимир Путин.

«С соблюдением сроков и поставленных задач надо закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте в сложной помеховой обстановке — как непосредственно в ходе боевых действий, так и в целом для решения учебно-боевых задач в мирное время для вооруженных сил, специальных и других силовых структур. Это позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени и тем самым серьезно повысить их боевой потенциал», — сказал он на заседании Военно-промышленной комиссии.