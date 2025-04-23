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ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 170 военных и БМП Bradley — МО РФ

16:32 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 170 военных и боевая машина пехоты Bradley. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении.

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