ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 170 военных и БМП Bradley — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили более 170 военных и боевая машина пехоты Bradley. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении.