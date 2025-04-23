Тамп прокомментировал слова Зеленского по поводу Крыма

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления Владимира Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, вредно для переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Президент Украины Владимир Зеленский на первой полосе The Wall Street Journal хвастается: „Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить“. Это заявление очень вредит мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад с подачи президента [США] Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения», — подчеркнул Трамп.