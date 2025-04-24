Трамп заявил, что договариваться с Украиной оказалось сложнее, чем с Россией

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенным Штатам сложнее договариваться по урегулированию конфликта с Украиной, чем с Россией, с которой договоренности практически достигнуты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что Россия готова <…>. Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. <…> Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально», — отметил он, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов об урегулировании украинского конфликта.