Трамп заявил, что договариваться с Украиной оказалось сложнее, чем с Россией
09:05 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенным Штатам сложнее договариваться по урегулированию конфликта с Украиной, чем с Россией, с которой договоренности практически достигнуты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, что Россия готова <…>. Я думаю, что у нас есть сделка с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским. <…> Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально», — отметил он, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов об урегулировании украинского конфликта.
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