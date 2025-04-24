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НОВОСТИ

Европа хочет быть готовой к войне с РФ к 2030 году — Шойгу

09:20 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет, — указал он. — Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами».

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