Европа хочет быть готовой к войне с РФ к 2030 году — Шойгу

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, представители западных политических и военных кругов хотят быть готовы к столкновению уже к 2030 году. Об этом в интервью ТАСС заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет, — указал он. — Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами».