Досрочный период ЕГЭ-2025 прошел штатно, без резонансных историй — Музаев

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Досрочный период единого государственного экзамена прошел в штатном режиме, «достаточно тихо и спокойно». Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас закончился досрочный этап ЕГЭ, и закончился достаточно тихо и спокойно, никаких всплесков, комментариев. Это понятно, количество участников в досрочном этапе несоизмеримо с основным этапом. Но достаточно все в штатном режиме пройдено», — сказал он.