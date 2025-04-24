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НОВОСТИ

Досрочный период ЕГЭ-2025 прошел штатно, без резонансных историй — Музаев

09:32 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Досрочный период единого государственного экзамена прошел в штатном режиме, «достаточно тихо и спокойно». Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«У нас закончился досрочный этап ЕГЭ, и закончился достаточно тихо и спокойно, никаких всплесков, комментариев. Это понятно, количество участников в досрочном этапе несоизмеримо с основным этапом. Но достаточно все в штатном режиме пройдено», — сказал он.

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