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НОВОСТИ

Рубио опроверг публикацию Politico о планах США снять санкции с «Северного потока — 2»

10:05 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио назвал выдумкой газеты Politico публикацию о якобы обсуждении в Белом доме возможности снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Это, безусловно, ложь. Ни [спецпосланник президента США] Стив (Стивен — прим. ТАСС) Уиткофф, ни я не обсуждали снятие санкций в отношении России в рамках сделки с Украиной», — написал Рубио в социальной сети X.

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