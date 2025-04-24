Рубио опроверг публикацию Politico о планах США снять санкции с «Северного потока — 2»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио назвал выдумкой газеты Politico публикацию о якобы обсуждении в Белом доме возможности снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Это, безусловно, ложь. Ни [спецпосланник президента США] Стив (Стивен — прим. ТАСС) Уиткофф, ни я не обсуждали снятие санкций в отношении России в рамках сделки с Украиной», — написал Рубио в социальной сети X.