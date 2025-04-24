Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российскими войсками освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.