Российские войска освободили населенный пункт Богдановка в ДНР
12:20 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российскими войсками освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
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