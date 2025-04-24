В Кремле назвали неприемлемым размещение западных миротворцев на Украине

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль относится к идее «коалиции желающих» по размещению миротворцев на Украине как к неприемлемой и несущей критическую угрозу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается обсуждений размещения воинских контингентов на территории Украины — это абсолютно неприемлемо для нас. Это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности», — подчеркнул он.