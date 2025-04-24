Путин заявил о снижении темпов строительства в России
16:00 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские застройщики стали реже запускать новые проекты, этот факт требует особого внимания властей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на загрузке смежных отраслей от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники», — сказал глава государства.
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