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НОВОСТИ

Во Франции ученица лицея погибла, еще трое пострадали в результате нападения с ножом

17:12 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере одна ученица лицея в Нанте на западе Франции погибла, еще трое учащихся получили ранения после того, как их сверстник напал на них с ножом. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

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