Во Франции ученица лицея погибла, еще трое пострадали в результате нападения с ножом

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере одна ученица лицея в Нанте на западе Франции погибла, еще трое учащихся получили ранения после того, как их сверстник напал на них с ножом. Об этом сообщил телеканал BFMTV.