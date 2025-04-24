Во Франции ученица лицея погибла, еще трое пострадали в результате нападения с ножом
17:12 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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