Трамп сам определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса

20:00 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса.

"У меня есть мой собственный дедлайн", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом Трамп не уточнил, о каких именно сроках идет речь.

Он предупредил, что если проблему не удастся решить в те сроки, которые он определил, "мы начнем вести себя совершенно по-другому".