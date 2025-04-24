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НОВОСТИ

Трамп сам определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса

20:00 24.04.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса.

"У меня есть мой собственный дедлайн", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. При этом Трамп не уточнил, о каких именно сроках идет речь.

Он предупредил, что если проблему не удастся решить в те сроки, которые он определил, "мы начнем вести себя совершенно по-другому".

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