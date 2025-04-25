На мигрантов приходится около 2% преступлений от общего числа по РФ — Шойгу
09:05 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мигранты совершают порядка 2% преступлений от общего числа по стране, заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.
«По состоянию на конец прошлого года в России находились 6,3 млн иностранных граждан, в 2023 году — 5,9 млн человек. При этом количество совершенных ими преступлений практически не изменилось и составило 38,6 тысячи. Это около 2% от общего количества зарегистрированных в стране преступлений», — отметил секретарь Совбеза.
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