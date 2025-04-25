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НОВОСТИ

Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов — Шойгу

10:05 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может пойти на террористические акты с использованием биопатогенов. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в интервью ТАСС.

«Высока вероятность совершения террористических актов, диверсий с применением биопатогенов, — сказал он. — В качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры — украинские спецслужбы пытаются привлекать несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения».

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