Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов — Шойгу

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может пойти на террористические акты с использованием биопатогенов. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в интервью ТАСС.

«Высока вероятность совершения террористических актов, диверсий с применением биопатогенов, — сказал он. — В качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры — украинские спецслужбы пытаются привлекать несовершеннолетних, молодежь, пенсионеров, представителей социально незащищенных и маргинальных слоев населения».