Украина постоянно сотрудничает с Францией в сфере разведки — украинский генерал

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция активно помогает ВС Украины в сфере разведки и обучения военнослужащих. Об этом заявил генерал главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Юрий Щиголь.

«Мы поддерживаем постоянное сотрудничество с Францией, особенно в сфере разведки», — сказал Щиголь в интервью газете Le Parisien.

Он отметил, что в учебно-тренировочных центрах ВСУ «работают вместе с французскими партнерами», которые приезжают на обучение. По словам генерала, сейчас среди всех стран Запада «самое продуктивное сотрудничество» Украина поддерживает именно с Францией.