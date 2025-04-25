Украина постоянно сотрудничает с Францией в сфере разведки — украинский генерал
11:05 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция активно помогает ВС Украины в сфере разведки и обучения военнослужащих. Об этом заявил генерал главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Юрий Щиголь.
«Мы поддерживаем постоянное сотрудничество с Францией, особенно в сфере разведки», — сказал Щиголь в интервью газете Le Parisien.
Он отметил, что в учебно-тренировочных центрах ВСУ «работают вместе с французскими партнерами», которые приезжают на обучение. По словам генерала, сейчас среди всех стран Запада «самое продуктивное сотрудничество» Украина поддерживает именно с Францией.
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