Мишустин потребовал от ФАС следить на ценами на ж/д и авиабилеты

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в летний период. Премьер-министр провел встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским.

«Хочу спросить у вас по поводу летней поры. Сейчас для многих предстоят отпуска, и тарифное регулирование для людей будет очень важным — билеты на самолет, на поезда», — сказал Мишустин.

Глава кабмина отметил, что здесь «важен результат». «Чтобы для людей было возможно отдохнуть и за разумные средства приобрести железнодорожные билеты или авиабилеты», — пояснил он.