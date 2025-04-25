Трамп заявил об «очень хороших переговорах» с РФ
15:12 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших переговорах» с Россией по Украине.
«У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к сделке», — заявил он в интервью журналу Time.
Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, «пойдет ли [президент России Владимир] Путин на мир».
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