Трамп заявил об «очень хороших переговорах» с РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших переговорах» с Россией по Украине.

«У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к сделке», — заявил он в интервью журналу Time.

Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, «пойдет ли [президент России Владимир] Путин на мир».