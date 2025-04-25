Путин принимает Уиткоффа в Кремле, сообщил Песков

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14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в пятницу принимает в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа», — сказал он.