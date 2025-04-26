Армия РФ наносит удары сразу по пяти направлениям в Сумской области Украины — Марочко

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие в ходе активных боев наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо сумского направления. Здесь действительно идут серьезные боестолкновения. Я фиксирую приблизительно пять направлений удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он.