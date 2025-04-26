Армия РФ наносит удары сразу по пяти направлениям в Сумской области Украины — Марочко
08:50 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие в ходе активных боев наносят удары сразу по пяти направлениям в Сумской области Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо сумского направления. Здесь действительно идут серьезные боестолкновения. Я фиксирую приблизительно пять направлений удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он.
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