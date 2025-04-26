Рособрнадзор готов проработать интегрированный ЕГЭ по физике и информатике — Музаев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор может проработать инициативу о новом ЕГЭ, включающем в себя информатику и физику, но на это потребуется несколько лет и точно не затронет выпускников 2025 и 2026 годов. Об этом сообщил ТАСС руководитель ведомства Анзор Музаев.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил «Парламентской газете», что министерство обсуждает с заинтересованными ведомствами возможность введения интегрированного ЕГЭ — одновременно по информатике и физике.

«Мы будем ждать предложения от Минцифры, обязательно его рассмотрим и совместно будем прорабатывать. Но, сразу успокою выпускников этого года, и следующего, и может быть, еще одного года, это их пока точно не касается», — сказал глава Рособрнадзора.