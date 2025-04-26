На Украине произошел масштабный сбой в работе банковской системы

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштабный сбой произошел в работе банковской системы Украины, сообщают украинские СМИ, в частности «24 канал».

По всей стране пользователи сообщают о невозможности рассчитаться картами в магазинах, транспорте и такси. Не работают Apple Pay, Google Pay, а также общеукраинские онлайн-сервисы «Действие» и «Новая почта».

Причины случившегося пока неизвестны. Банки и власти официально ситуацию не комментировали.