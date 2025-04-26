На Украине произошел масштабный сбой в работе банковской системы
12:30 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштабный сбой произошел в работе банковской системы Украины, сообщают украинские СМИ, в частности «24 канал».
По всей стране пользователи сообщают о невозможности рассчитаться картами в магазинах, транспорте и такси. Не работают Apple Pay, Google Pay, а также общеукраинские онлайн-сервисы «Действие» и «Новая почта».
Причины случившегося пока неизвестны. Банки и власти официально ситуацию не комментировали.
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