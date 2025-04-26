Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидерам Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что ранее «Путин говорил об этом уже неоднократно».