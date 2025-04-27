В Европе пошли разговоры о токсичности Урсулы фон дер Ляйен - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Должностные лица высокого ранга Евросоюза все больше убеждаются в токсичности председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и хотят ее отставки. Об этом сообщил швейцарский журнал Die Weltwoche со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По их сведениям, в Брюсселе считают, что отставка главы ЕК могла бы «разблокировать многие процессы» в Евросоюзе. Издание указывает, что политический кризис в ЕС говорит не в пользу политических и дипломатических дарований фон дер Ляйен. «На западе — торговый спор с США, на востоке — конфликт на Украине и обострение отношений с Россией (санкции тоже являются формой торговой войны), к тому же продолжается не слишком обнадеживающее для континента противостояние с Китаем», — поясняет журнал.