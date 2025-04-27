Послание об истинном месте его церкви проглядывалось в духовном завещании папы римского Франциска - СМИ
10:30 27.04.2025 Источник: РБК
В духовном завещании папы римского Франциска проглядывалось послание об истинном месте его церкви «на задворках общества», пишет The Economist в статье «Последнее зашифрованное послание папы римского».
Понтифик распорядился, чтобы его захоронили в простой гробнице без особых украшений в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана с единственной надписью Franciscus.
Economist отмечает, что незадолго до смерти Франциск потратил «почти все оставшиеся у него деньги» — около €200 тыс. (примерно $225 тыс.), чтобы погасить ипотеку на макаронную фабрику, которая работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.
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